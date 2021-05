Bericht: Besiktas macht HSV und Schalke bei Serdar Dursun Konkurrenz – Türkei-Klub Transfer-Favorit?

Denn anders als HSV oder Schalke, die möglicherweise im kommenden Jahr in der 2. Liga miteinander um den Wiederaufstieg kämpfen werden, kann der Klub vom Bosporus mit zwei dicken Pfunden wuchern. Zum einen winke Dursun laut Sport1 in der Türkei ein vergleichweise üppiges Jahressalär von 500.000 Euro netto, zum anderen qualifiziert der derzeitige Tabellenführer der Süper Lig sich wohl für die Champions League - ein Traum für jeden Fußball-Profi.

Der Deutsch-Türke Dursun, dessen Vertrag in Darmstadt zum Saisonende ausläuft, könnte sich bei Besiktas zudem für Einsätze in der türkischen Nationalmannschaft empfehlen. Bereits zwischen 2011 und 2016 spielte der 29-Jährige in der Türkei für Eskisehirspor, Denizlispor und Karagümrük, kam jedoch vor allem in der dritten türkischen Liga zum Einsatz. Bei Besiktas soll er indes nicht der Wunschkandidat von Trainer Sergen Yalcin sein.