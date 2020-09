Steinhaus schaffte als erste Schiedsrichterin den Sprung in den Männer-Profi-Bereich. Im September 2007 pfiff sie ihre erste Zweitliga-Partie zwischen dem SC Paderborn und der TSG Hoffenheim . Erst zehn Jahre später durfte sie dann auch in der Bundesliga ran. Sie leitete die Partie zwischen Hertha BSC und Werder Bremen - ebenfalls im September.

Seit 2017 pfiff Steinhaus insgesamt 23 Partien in der Bundesliga und überzeugte in nahezu jedem Spiel. In der Liga wurde sie geschätzt - auch als vierte Offizielle an der Seitenlinie. In ihrer gesamten Karriere hatte sie noch nie einen Bundesliga-Platzverweis ausgesprochen.