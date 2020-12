Berichte: Bo Svensson wird neuer Trainer von Mainz 05 - Einstand schon gegen FC Bayern?

Svensson-Debüt schon gegen den FC Bayern?

Svensson war in der Saison 2014/15 in Mainz Co-Trainer unter Martin Schmidt, der am vergangenen Montag als neuer Sportdirektor verpflichtet worden war. Danach trainierte der Däne mehrere Nachwuchsteams beim FSV, den er im Sommer 2019 in Richtung Österreich verließ. Ob Svensson bereits am kommenden Sonntag im Gastspiel beim Rekordmeister FC Bayern München auf der Bank sitzt, ist noch unklar.

Nachdem die Mainzer Trainer Jan-Moritz Lichte nach nur drei Monaten im Amt zum Wochenbeginn freigestellt hatten, wird die Mannschaft derzeit von Interimscoach Jan Siewert auf die Saison-Fortsetzung bei den Bayern vorbereitet. Die Mainzer befinden sich mit nur sechs Punkten aus 13 Spielen in akuter Abstiegsgefahr.