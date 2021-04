Neuer Bayern-Ausfall? Jerome Boateng muss Trainingseinheit nach Fuß-Verletzung abbrechen

Innenverteidiger Jerome Boateng hat das Training des FC Bayern am Mittwoch angeschlagen vorzeitig beendet Das berichten mehrere Medien übereinstimmend Demnach humpelte der 32-Jährige nach 60 Minuten vom Platz, weil er sich im Abschlussspiel am rechten Fuß verletzt hatte. Für Boateng endet am Saisonende die Zeit beim FC Bayern. Sein Vertrag wird wie der von David Alaba nicht verlängert. Zu welchem Klub Boateng wechselt, ist noch nicht bekannt. Nach SPORTBUZZER-Informationen denkt der BVB über eine Verpflichtung des Weltmeisters von 2014 nach. Anzeige

Die Einheit am Mittwoch war die erste des FC Bayern nach drei trainingsfreien Tagen. Jetzt geht es für die Münchner in die Vorbereitung auf die letzten drei Spiele der Saison. Nach der geklärten Trainerfrage in München für die neue Spielzeit - Hansi Flick verlässt den Verein, Julian Nagelsmann von RB Leipzig übernimmt - kann sich die Mannschaft des deutschen Rekordmeisters voll auf den Endspurt im Kampf um die Meisterschaft konzentrieren. Ein Sieg fehlt dem FC Bayern, um aus eigener Kraft die neunte deutsche Meisterschaft in Serie zu feiern.