Bericht: Borussia Dortmund vor Leihe von Madrid-Talent Reinier - Absage an Leverkusen

Borussia Dortmund hatte bereits im vergangenen Jahr Interesse an einer Verpflichtung des brasilianischen Top-Talents Reinier. Damals spielte er noch bei Flamengo Rio de Janeiro. Das berichtete die Bild damals. Reinier gilt als hochveranlagter Offensivspieler mit Spielmacherqualitäten. Real Madrid schlug zu und holte ihn nach seinem 18. Geburtstag im Januar 2020 nach Spanien . Dort spielte er allerdings nur in drei Spielen für die zweite Mannschaft der "Königlichen".

Watzke schließt Transfers aus

Noch am Freitagmittag verkündete BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, dass es keine weiteren Transfers mehr geben solle. "Es ist Stand jetzt kein Geld mehr für Ablösesummen da. Wenn man in jedem Spiel ohne Zuschauer vier Millionen Euro verliert, dann muss man kein Prophet sein, um auszurechnen, in welche Richtung das geht. Es sind definitiv keine großen Sprünge mehr drin“, sagte BVB-Chef Hans-Joachim Watzke in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur mit Verweis auf die anhaltende Corona-Krise und den dadurch bedingten Ausschluss der Zuschauer.