Bericht: Entlassung von Bruno Labbadia bei Hertha BSC beschlossen - Trainer reagiert

Bruno Labbadia steht bei Hertha BSC offenbar vor dem Aus. Wie die Bild unmittelbar nach der 1:4-Niederlage am Samstagabend gegen Werder Bremen berichtete, sei die Entlassung des Trainers bei den Berlinern beschlossene Sache. Labbadia äußerte sich zeitgleich in einem Sky-Interview. "Ich bin in solchen Situationen sachlich", meinte der Coach und verwies darauf, dass er mit den Klubverantwortlichen "permanent im Austausch" sei. "Wenn Gesprächsbedarf da ist, setzen wir uns auch morgen zusammen. Wir können nur intensiv arbeiten. Wenn die Ergebnisse fehlen, ist es normal, dass der Trainer in der Kritik steht." Anzeige

Bei der Analyse der in der Höhe deutlichen Niederlage gegen Werder meinte Labbadia: "Wir kassieren zu einfache Tore und vergeben zu viele Chancen. Das nervt total. Wir sind extrem enttäuscht. Normalerweise bekommt man gegen Werder Bremen nicht so viele Torchancen. Wir haben sie aber nicht genutzt." Tatsächlich wehrten sich die Berliner gegen die Niederlage und hätten durchaus öfter treffen können, doch der Ball wollte zum wiederholten Mal nicht ins gegnerische Netz - selbst nicht vom Elfmeterpunkt. Wie schon Krzysztof Piatek unter der Woche beim 0:3 gegen die TSG Hoffenheim verschoss am Samstag auch Matheus Cunha (22.).

"Natürlich fehlen uns allen die Argumente. Wir sind die Letzten, die etwas schönreden", sagte Labbadia, der die Mannschaft April 2020 von Interimscoach Alexander Nouri übernommen hatte. Trotz hoher Investitionen seit dem Einstieg von Geldgeber Lars Windhorst im Sommer 2019 vermochte es aber auch Labbadia bislang nicht, aus Einzelkönnern eine Mannschaft zu formen. In der Bundesliga-Tabelle könnte die Hertha bei einem Kölner Sieg am Sonntag bei der TSG Hoffenheim auf den 15. Platz zurückfallen. In den vergangenen acht Spielen war der Hertha nur ein Sieg gelungen. Labbadia: "Es ist eine Scheiß-Situation."