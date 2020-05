Bericht: Bundesliga kann Saison am 15. Mai fortsetzen - grünes Licht am Mittwoch

Die Bundesliga soll ihre derzeit wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Saison angeblich schon am 15. Mai fortsetzen können. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und bezieht sich auf nicht näher benannte Quellen, die mit den Vorbereitungen der Videokonferenz zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten am Mittwoch vertraut seien. Für die Schalte hatte Merkel in der vergangenen Woche "sehr klare Entscheidungen" für den Sport angekündigt. Klar ist: Sollte die Bundesliga tatsächlich am 15. Mai oder zu einem späteren Zeitpunkt wieder starten, würden alle Partien als Geisterspiele ausgetragen werden.

Sollte die Spielzeit tatsächlich bereits am übernächsten Wochenende fortgesetzt werden, müssen die 36 Profi-Klubs der Bundesliga und der 2. Liga ihre logistischen Pläne mit Hochdruck umsetzen. Am Montag war bekannt geworden, dass die DFL in Abstimmung mit dem Bundesarbeitsministerium nun auch "ein verpflichtendes Trainingslager unter Quarantäne-Bedingungen vor einer möglichen Fortsetzung des Spielbetriebs" in sein Hygienekonzept integriert hat. Diese Entscheidung war gefallen, nachdem die Liga ihre erste Reihe von Corona-Test unter den Profis und Klubangestellten abgeschlossen hatte.

Bisher zehn positive Corona-Tests im deutschen Profi-Fußball Bei 1724 getesteten Personen waren dabei insgesamt zehn positive Befunde festgestellt worden. Mittlerweile läuft eine zweite Testreihe, bei der etwaige falsche negtive Befunde ausgeschlossen werden. Die DFL hofft weiterhin, die Saison bis zum 30. Juni abschließen zu können und so eine Rückfuhr bisher gezahlter TV-Gelder abzuwenden. Die Einnahmen aus den Verträgen mit den Medienpartnern gelten für einige Klubs aufgrund der derzeit hochen wirtschaftlichen Belastungen als existenziell.

