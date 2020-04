Bericht: Bundesliga-Neustart frühestens in der zweiten Mai-Hälfte - Laschet rechnet mit Freigabe

Wie geht es weiter in der Bundesliga? Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am vergangenen Donnerstag verwies DFL-Boss Christian Seifert bezüglich eines Termins zum Neustart auf die Politik - am Donnerstag steht die nächste virtuelle Konferenz von Kanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsidenten an. In den letzten Tagen reagierten jene Politiker jedoch äußerst verhalten, was die Wiederaufnahme des Spielbetriebs anbelangt. Merkel bezeichnete Lockerungen einiger Bundesländer am Freitag noch als "zu forsch".

Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der jüngst noch einen Start am 9. Mai in Aussicht gestellt hatte, sagte Focus online hinsichtlich der nächsten Runde am Donnerstag, auf die man in der Bundesliga einigermaßen hoffnungsfroh blickt: „Ich würde diesmal nicht allzu viel erwarten. Es wäre sinnvoll, wenn wir nächsten Donnerstag ein Update machen, aber keine zusätzlichen überstürzten Aktionen einleiten.“

Laschet: "Gehe davon aus, dass Kriterien erfüllt sind"

Derweil rechnet der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet mit einer Zustimmung der zuständigen Behörde für einen Neustart. Im Bundesarbeitsministerium werde das Konzept der DFL für einen Spielbetrieb ohne Zuschauer bewertet, sagte der CDU-Politiker in der ARD-Sendung Anne Will am Sonntagabend. „Die werden uns einen Vorschlag machen. Ich gehe davon aus, was ich so bisher höre, dass die Kriterien erfüllt sind“, fügte Laschet hinzu.

Die DFL hat für einen Wiederbeginn der Bundesliga nach der Corona-Zwangspause ein Hygienekonzept vorgelegt. Söder hatte zuletzt mehrfach darauf verwiesen, dass dieses auch vom Robert Koch-Institut geprüft werden müsste. Das RKI hatte sich zuletzt kritisch gegenüber einem Bundesliga-Spielbetrieb gezeigt. Laschet sagte in der ARD, zuständig für die Bewertung sei aber das Bundesarbeitsministerium. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte in der Bild am Sonntag von konstruktiven Gesprächen mit der DFL auf der Suche nach „praktikablen Lösungen“ gesprochen.

