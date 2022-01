18 Bundesliga-Spiele, 28 Gegentore - zehn mehr als der direkte Meisterschafts-Konkurrent FC Bayern München. Die Abwehr des BVB steht in dieser Saison nicht immer stabil. Erst zweimal in der laufenden Saison blieb die Mannschaft von Trainer Marco Rose ohne Gegentreffer. Schafft ein Chelsea-Star zur kommenden Saison Abhilfe? Wie die Bild berichtet, soll Dortmund an einem Sommer-Transfer von Andreas Christensen interessiert sein. Der dänische Nationalspieler ist bei den "Blues" unter Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel gesetzt und gilt als zuverlässiger Innenverteidiger.

