Bericht: BVB mit Interesse an Felix Uduokhai vom FC Augsburg - Nico Schulz soll gehen

Bei Borussia Dortmund schwebt die Personalie Erling Haaland wieder einmal über allem. Nach der Städte-Tour seines Beraters Mino Raiola und seines Vaters in der vergangenen Woche kochten die Spekulationen über einen Abgang im Sommer wieder hoch. Doch beim BVB stehen aktuell ganz andere Personalien auf dem Zettel. Vor allem wollen Michael Zorc und die anderen Verantwortlichen der Borussia die Defensiv-Abteilung umgestalten.

Wie die Sport Bild am Mittwoch berichtet, ist deshalb neben dem Wolfsburg-Profi Maxence Lacroix auch Felix Uduokhai vom FC Augsburg ins Blickfeld des BVB geraten. Der 23-Jährige gilt als einer der stabilsten Innenverteidiger der Bundesliga und verpasste in dieser Saison nur eine Partie. Der ehemalige U21-Nationalspieler soll Zorc und Co. mit seiner Geschwindigkeit, seinem Zweikampfverhalten und seiner Spieleröffnung überzeugt haben. Billig würde er allerdings nicht werden: Augsburg fordert laut des Berichts mindestens 15 Millionen Euro.