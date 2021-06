Bericht: BVB an Italien-Profi Manuel Locatelli interessiert – 40 Millionen Euro Ablöse gefordert?

Auch Juventus mit Interesse am Italiener

Der 1,85-Meter-große defensive Mittelfeldspieler stand in der vergangenen Saison in 34 von 38 möglichen Spielen auf dem Platz und war unangefochtener Stammspieler. Mit vier Toren und drei Vorlagen war er maßgeblich am Erfolg Sassuolos beteiligt, die nur aufgrund des Torverhältnisses die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb verpassten. Für die italienische Nationalmannschaft erzielte Locatelli in 13 Spielen drei Treffer, unter anderem einen Doppelpack in der EM-Gruppenphase gegen die Schweiz.