Bei Sancho-Transfer im Sommer - Bericht: BVB hat möglichen Nachfolger aus den Niederlanden im Visier

Ausgebildet wurde Madueke in England zunächst bei Crystal Palace (bis 2014), dann bei Tottenham Hotspur. 2018 wechselte der 1,82 Meter große Rechtsaußen in die Niederlande zur PSV Eindhoven. Beim Topklub aus den Niederlanden gelang ihm der Sprung in den Profifußball. In der laufenden Spielzeit erzielte Madueke in 22 Ligaspielen in der Eredevisie sieben Tore und lieferte sechs Vorlagen. Auch in der Europa League hat der 19-Jährige bereits Erfahrung gesammelt und in dieser Spielzeit in fünf Einsätzen einmal getroffen und zweimal vorbereitet. Sein Vertrag bei PSV läuft noch bis Sommer 2024.