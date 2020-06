Bericht: Ausgeliehener Jeremy Toljan wechselt fest zu US Sassuolo - BVB streicht Ablöse ein

Der ehemalige U21-Nationalspieler Jeremy Toljan kehrt wohl nicht mehr zu Borussia Dortmund zurück. Der an den italienischen Klub US Sassuolo ausgeliehene Außenverteidiger wechselt laut Sport1 fest in die Lombardei. Der BVB darf sich angeblich über eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro freuen, die als Kaufoption im Vertrag verankert worden war. Im Sommer 2017 hatte der Klub noch sieben Millionen Euro an 1899 Hoffenheim überwiesen, nachdem Toljan mit der deutschen U21 zuvor den EM-Titel geholt hatte.

In Dortmund konnte sich der 25-Jährige jedoch nicht durchsetzen. Nach 16 Bundesliga-Einsätzen in seiner Debüt-Saison kam er in der Hinrunde der Saison 2018/19 gar nicht mehr bei den Profis zum Zug - und wurde im Winter 2019 zum schottischen Klub Celtic Glasgow ausgeliehen. Vor der abgelaufenen Spielzeit sicherte sich Sassuolo für eine Leihgebühr in Höhe von 2,25 Millionen Euro die Dienste Toljans, der als Stammspieler in dieser Saison auf 24 Einsätze kommt. Die vergangenen beiden Partien verpasste er verletzungsbedingt.

25 für 2025: So könnte der BVB-Kader in fünf Jahren aussehen Mit Youssoufa Moukoko, Emre Can und Milot Rashica (v. li.) - der SPORTBUZZER gibt einen Einblick, wie der Kader von Borussia Dortmund 2025 aussehen könnte! ©