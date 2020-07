Bericht: BVB-Jungstar Leonardo Balerdi vor Transfer nach Marseille - Leihe mit Kaufoption?

Er wechselte als großes Versprechen für die Zukunft im Winter 2019 zu Borussia Dortmund: Jetzt könnte bereits schon wieder der Abgang von Leonardo Balerdi bevorstehen. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger soll laut der renommierten französischen Sportzeitung L'Equipe das Interesse von Top-Klub Olympique Marseille geweckt haben. Demnach will der französische Erstligist Balerdi in diesem Sommer per Leihe mit Kaufoption verpflichten. Der argentinische Radiosender Radio Rivadavia berichtet sogar bereits davon, dass eine Einigung zwischen den Parteien "sehr nah" sei.