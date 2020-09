Bericht: BVB lehnt Transfer-Angebot von Manchester United für Jadon Sancho ab 

Es war eines der großen Themen in diesem Transfer-Sommer: Wechselt Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United? Oder bleibt der englische Nationalspieler dem BVB doch erhalten? Ein Transfer scheint nach den deutlichen Aussagen der BVB-Bosse unrealistisch zu sein. "Er wird nächste Saison bei uns spielen. Die Entscheidung ist definitiv", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc im August zum Auftakt des BVB-Trainingslagers in Bad Ragaz über einen möglichen Wechsel von Sancho zu ManUnited. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schob später nach: "Da gibt es nullkommanull Interpretationsspielraum. Der Sancho-Verbleib beim BVB ist in Stein gemeißelt."

Doch offenbar hat der Premier-League-Klub noch immer nicht aufgegeben: Sky berichtet nun über ein offizielles Angebot des englischen Rekordmeisters für den 20-Jährigen - das der BVB allerdings ablehnt haben soll. So habe United offiziell eine Sofort-Ablöse von 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Höhe von 20 Millionen Euro geboten.

Dass der Top-Klub um Trainer Ole Gunnar Solskjaer mit Sancho noch nicht abgeschlossen hat, deckt sich mit Berichten aus England. Erst Anfang September hatten die BBC und der Telegraph übereinstimmend geschrieben, dass sich Sancho und Manchester United trotz der klaren Transfer-Absage der BVB-Bosse über einen Transfer in diesem Sommer einig sein sollen. Das Gehalt des Außenstürmers und die Beraterhonorare seien bereits verhandelt, berichtete wenig später auch Sky.

Kommt es also doch noch zum Sancho-Wechsel in diesem Sommer? Zweifelhaft. Trotz des vermeintlichen "Durchbruchs" in den Verhandlungen mit dem Spieler müsste Manchester United noch mit dem BVB über die Ablösesumme einig werden. Die BVB-Forderung soll laut Medienberichten bei 120 Millionen Euro liegen, was Sancho zu einem der teuersten Bundesliga-Export der Geschichte machen würde. Zudem würde bei einem Transfer die Glaubwürdigkeit der BVB-Bosse angesichts der jüngsten Verbleibs-Beteuerungen stark leiden. Das Transfer-Fenster ist noch bis zum 5. Oktober geöffnet. Sancho (34 Tore und 43 Torvorlagen in 99 BVB-Spielen) besitzt beim BVB noch einen Vertrag für die nächsten drei Jahre.