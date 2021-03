Bericht: BVB hat Ligue-1-Shootingstar Romain Faivre im Visier – auch Leverkusen interessiert?

Borussia Dortmund treibt offenbar die Planungen für die Zukunft voran. Wie die französische Sportzeitung L´Équipe berichtet, haben die Verantwortlichen des BVB ein Auge auf den zentralen Mittelfeldspieler Romain Faivre von Stade Brest geworfen . Der 22-Jährige spielt derzeit eine starke Saison in der Ligue Un und hat schon acht Torbeteiligungen in 28 Spielen gesammelt.

Etwas überraschend ist sein Auftreten schon, weil er im Sommer aus der zweiten Mannschaft der AS Monaco in den Norden Frankreichs wechselte, dort aber sofort zum Stammspieler wurde. Seinen Marktwert steigerte er in der Zeit von 500.000 Euro auf acht Millionen Euro. Bei einem Transfer müsste ein Klub aber wohl tiefer in die Tasche greifen, sein Vertrag läuft bis 2025.