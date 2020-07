Bericht: BVB macht Transfer von England-Talent Jude Bellingham perfekt - Angeblich hohe Ablöse

Jetzt soll es angeblich fix sein! Borussia Dortmund holt nach Informationen der Bild den 17 Jahre alten englischen Junioren-Nationalspieler Jude Bellingham. Der Deal mit dem zentralen Mittelfeldspieler von Birmingham City aus der zweithöchsten Liga in England sei fix, hieß es. Bereits seit Monaten wird über das Interesse des BVB an dem Teenager berichtet, zuletzt war gar über einen Einstieg des FC Bayern München in den Poker um Bellingham spekuliert worden.