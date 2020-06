Bericht: BVB wird Meunier-Transfer noch vor Saisonende bekanntgeben - Belgien-Connection ausschlaggebend

Zum eigentlichen deutschen EM-Start: So sind die Nationalspieler in Form - Wer hätte Chancen auf Nominierung?

Der 28-jährige Meunier spricht fließend Deutsch, weil er nur 50 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, im belgischen Sainte-Ode, geboren wurde. In Paris, wo er von Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel gecoacht wird, war er kein wirklicher Stammspieler; stand nur in 14 von 27 Ligaspielen in der Startelf.