Bericht: Borussia Dortmund sucht neue Nummer eins - Gulacsi als Bürki-Nachfolger?

Holt Borussia Dortmund zur neuen Saison einen neuen Stammtorhüter? Wie die Bild berichtet, sucht der BVB derzeit eine neue Nummer eins - und will demnach Roman Bürki zur neuen Spielzeit ersetzen. Der Formschwankungen des Schweizers haben demnach die Verantwortlichen zum Handeln angeregt. Drei Namen sollen ganz weit oben auf der Liste von Sportdirektor Michael Zorc stehen.

Laut des Berichts soll der BVB aber auch zwei jüngere Vertreter auf der Liste haben. Andre Onana von Ajax Amsterdam ist erst 24 Jahre alt und gilt als einer der besten Keeper Afrikas. Der Kameruner besitzt noch einen Vertrag bis zum Sommer 2022. Im Sommer hätte Ajax also die letzte Chance, den Keeper teuer zu verkaufen. Etwas älter ist Odisseas Vlachodimos mit 26 Jahren. Der Deutsch-Grieche wuchs in Stuttgart auf, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Inzwischen spielt er bei Benfica Lissabon und zeigt dort regelmäßig, was er kann. Sein Marktwert wird laut transfermarkt.de auf 18 Millionen Euro taxiert.