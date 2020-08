Bericht: BVB, Paris Saint-Germain und AS Monaco wollen Wilfried Zaha verpflichten

Eigentlich hatte Hans-Joachim Watzke die Transferaktivitäten von Borussia Dortmund für diesen Sommer bereits für beendet erklärt. Doch wie Sky Sport News berichtet, soll der BVB sich für Wilfried Zaha von Crystal Palace interessieren. Bereits im vergangenen Jahr gab es Gerüchte, dass der Offensivspieler beim deutschen Vizemeister auf dem Zettel stehen soll. Neben Dortmund sollen sich allerdings auch Champions-League-Halbfinalist Paris Saint-Germain und die AS Monaco für den Franzosen interessieren. Im Fürstentum ist Niko Kovac Trainer.

Zaha hat bereits mehrfach seinem Verein mitgeteilt, dass er Crystal Palace verlassen möchte. Dies bestätigte sein Trainer Roy Hodgson immer wieder. "Es ist ein Dilemma für den Klub und den Spieler, dass er unbedingt gehen will", sagte der Engländer. In der vergangenen Saison schoss er in 38 Spielen allerdings nur vier Tore - dennoch will Palace laut des Berichts wohl noch 80 Millionen Euro für seinen Star-Spieler haben. Die Sun berichtete zuletzt allerdings, dass ein Preisschild von 33 Millionen Euro an ihm kleben würde. Er besitzt noch einen Vertrag bis 2023.

Townsend will Zaha in Champions League sehen Erst vor einigen Tagen sagte Zahas Mitspieler Andros Townsend, dass der Flügelspieler von der Elfenbeinküste bereit für den Sprung zu einem europäischen Spitzenteams sei. "Wilfried Zaha kann für die besten der Welt spielen", sagte Townsend talkSport Breakfast. "Er ist der talentierteste Spieler, den ich jemals gesehen habe und sollte in der Champions League spielen."

Ob der BVB tatsächlich in ein Bieten um Zaha einsteigen würde, ist offen. Erst am Montag verkündete BVB-Boss Watzke, dass der Verein im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020 mit einem Verlust von knapp 44 Millionen Euro erstmals seit zehn Jahren rote Zahlen geschrieben hat. Zudem sagte er in der vergangenen Woche, dass kein Budget-Rahmen für Neuzugänge mehr vorhanden sei. Allerdings bestätigte Trainer Lucien Favre am Wochenende, dass man Reinier von Real Madrid haben will.