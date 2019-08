Bericht: BVB-Profi Maximilian Philipp vor Wechsel zu Dynamo Moskau

Er ist also der nächste BVB-Profi, der sich in Richtung Russland verabschiedet. Nach André Schürrle, der auf Leihbasis zu Spartak Moskau wechselte, zieht es Maximilian Philipp laut Bild-Informationen ebenfalls in die russische Hauptstadt; er heuert bei Dynamo Moskau an. Der Wechsel des ehemaligen Freiburgers soll Borussia Dortmund rund 20 Millionen Euro Ablöse einbringen.