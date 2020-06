Bericht: BVB-Profis Akanji und Sancho müssen nach Friseur-Affäre geringe Geldstrafe an die DFL zahlen

In der Friseur-Affäre kommen die von der Deutschen Fußball Liga (DFL) bestraften BVB-Profis Jadon Sancho und Manuel Akanji offenbar glimpflich davon. Wie die Bild berichtet, müssen die beiden Top-Spieler des Bundesligisten Borussia Dortmund jeweils "nur" eine Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro an die DFL zahlen. Bei einem Jahresgehalt von mehreren Millionen Euro dürfte es sich für die beiden Fußball-Großverdiener um keine finanziell schmerzende Bestrafung handeln.