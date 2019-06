Bericht: BVB schnappt sich Barcelona-Juwel - Mateu Morey erhält langfristigen Vertrag

Der BVB stellt sich in der kommenden Saison breit auf - auch in den Nachwuchs-Mannschaften. Wie Transfer-Experte Gianluca Di Marzio (Sky Italia) berichtet, hat sich Borussia Dortmund die Dienste des Barcelona-Juwels Mateu Morey gesichert . Der 19 Jahre alte spanische Jugend-Nationalspieler kommt demnach ablösefrei aus Spanien und unterschreibt einen Vertrag über fünf Jahre.

Mateu Morey: Auch FC Bayern soll an Transfer interessiert gewesen sein

Ein Wechsel von Morey zum BVB war schon länger im Gespräch . Der Rechtsverteidiger hatte seinen Vertrag im B-Team des FC Barcelona nicht verlängert - weil ihm kein Platz in der A-Mannschaft garantiert werden konnte. Schwer vorzustellen, dass sich seine Situation bei Borussia Dortmund ändern würde. Beim BVB soll sich Morey auch erstmal in der Jugend für Einsätze im Profi-Team empfehlen.

Im Sommer 2017 spekulierten die Medien sogar über ein Interesse des FC Bayern München an Morey. Ein Transfer kam jedoch nicht zustande. Das Barca-Juwel wechselte 2015 von RCD Mallorca zur Nachwuchsakademie der Katalanen. Seitdem durchlief er alle Stationen in der berühmten "La Masia". Im vergangenen Jahr gewann Morey mit dem Barca-Nachwuchs die UEFA Youth League. Bei den Profis kam er noch nicht zum Einsatz. Zuletzt spielte der Rechtsfuß in der U19 von Barca.