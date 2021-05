Bericht: BVB-Star Erling Haaland fällt für Bundesliga-Duell gegen RB Leipzig verletzt aus

Hiobsbotschaft für Borussia Dortmund im Kampf um die Champions-League -Qualifikation: Erling Haaland hat sich von seiner Verletzung laut eines Berichts von Sky noch immer nicht erholt. Der Top-Torjäger des BVB fehlte beim Abschlusstraining des aktuellen Tabellen-Fünften der Bundesliga und wird damit wohl auch das Spitzenspiel am Samstag gegen RB Leipzig verpassen. Ein Einsatz sei aufgrund des Fehlens des Norwegers im Training "fast ausgeschlossen", heißt es in dem Bericht.

Haaland hatte sich beim 2:0 am vergangenen Bundesliga-Spieltag in Wolfsburg eine Oberschenkelblessur zugezogen und deshalb beim anschließenden 5:0 im Pokal-Halbfinale über Holstein Kiel gefehlt. BVB-Trainer Edin Terzic hatte am Mittwoch noch die Rückkehr Haalands ins Team-Training angekündigt und sich optimistisch geäußert: "Wir hoffen, dass alles soweit gut ist, dass er schmerzfrei und eine Option für Samstag ist." Doch das ist Haaland wohl nicht.