Bericht: BVB stoppt Vertrags-Verhandlungen mit Dan-Axel Zagadou - Verteidiger vor Aus?

So fehlt Zagadou dem Tabellen-Zweiten der Bundesliga bereits seit Ende Februar wegen eines Muskelfaserrisses, der aber mittlerweile auskuriert ist. Zuvor verpasste der BVB-Profi wegen einer Knie-OP bereits den Saisonstart, kämpfte sich jedoch wieder an die erste Mannschaft heran. Eine Corona-Infektion und der Muskelfaserriss sorgten jedoch für die nächsten Rückschläge in der noch jungen Karriere des ehemaligen französischen U21-Nationalspielers.

Mit dem ablösefreien Nationalspieler Niklas Süle vom FC Bayern München hat Borussia Dortmund bereits einen Innenverteidiger für die kommende Saison verpflichtet. Ob Süle künftig noch mit Zagadou in der BVB-Defensive zusammenspielen wird, ist nun wohl offen wie nie. "Dan-Axel hatte viel Pech mit Verletzungen", sagte Sportdirektor Michael Zorc noch im Februar und kündigte Gespräche über eine Verlängerung an, die nun gestoppt sein sollen. "Wir würden ihn weiter gerne bei uns sehen und hoffen, dass er das, was er andeutet und wir in ihm sehen, auf den Platz bringen kann." Für Dortmund absolvierte Zagadou in fünf Jahren nur 86 Pflichtspiele.