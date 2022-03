Bericht: BVB möchte sich von Emre Can trennen – auch Julian Brandt und Thorgan Hazard Transfer-Kandidaten

Wenn in den letzten zehn Spieltagen kein mittelschweres Fußball-Wunder geschieht, wird Borussia Dortmund die Saison 2021/22 ohne einen Titel beenden. Im Anschluss daran steht bei dem ambitionierten Klub - mal wieder - ein Umbruch an . Wie groß dieser wirklich wird, hängt jedoch von zahlreichen Faktoren ab - wie zum Beispiel der ungeklärten Zukunft von Torjäger Erling Haaland oder möglichen Abgängen.

Ansonsten bewegen sich viele Personalien noch im Gerüchte-Bereich - die neusten hat nun die Sport Bild in Umlauf gebracht. Demnach stehe Emre Can auf der Streichliste für den Sommer. Der Nationalspieler sei mit mit einem Jahresgehalt von acht Millionen Euro einer der Top-Verdiener im Kader. Ein Wechsel im Sommer würde neben dem erwarteten Abgang von Axel Witsel (Vertrag läuft aus), der ähnlich viel verdienen soll, finanziellen Spielraum für Neuverpflichtungen bringen. Weitere bereits bekannte Streichkandidaten mit Top-Gehältern seien Nico Schulz und Roman Bürki, die jeweils rund sechs Mio. Euro kassieren sollen.

Zumindest nicht als unverkäuflich stuft die Sport Bild in dem Zusammenhang zudem Julian Brand und Thorgan Hazard ein. Bei dem Offensiv-Duo, das immer wieder zwischen Startelf und Ersatzbank hin und her pendelt, sei der BVB "bei passenden Angeboten" angeblich gesprächsbereit.

Bei schon bekannten Personal-Fragen gibt es dem Bericht zufolge keinen neuen Stand. In der Offensive ist nach wie vor Karim Adeyemi von RB Salzburg der Wunschkandidat, doch die geforderte Ablöse scheint noch zu hoch. Defensiv droht der Abgang von Manuel Akanji, der von Manchester United umworben werden soll. Langweilig wird Kehl in seiner neuen Aufgabe also so schnell nicht werden.