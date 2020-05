Bericht: Carlos Sainz wird Nachfolger von Sebastian Vettel bei Ferrari

Ferrari hat bereits einen Nachfolger für Sebastian Vettel gefunden! Das berichtet RTL/n-tv am Mittwoch. Laut des Berichts soll der Spanier Carlos Sainz jr. in der kommenden Saison für die Scuderia fahren.

Am Dienstag verkünderte Ferrari, dass die Zusammenarbeit mit dem viermaligen Weltmeister Vettel nach dieser Saison beenden . Beide Seiten konnten sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Vettel fährt seit 2015 für die Scuderia. Vettel war zur Saison 2015 von Red Bull zu Ferrari gewechselt, hatte sich den Wunsch nach weiteren WM-Triumphen jedoch nicht erfüllen können. Die Zukunft des mittlerweile 32 Jahre alten Heppenheimers ist offen, auch ein Karriere-Ende in der Formel 1 scheint möglich.

Vettel-zukunft bleibt offen

Für Vettel soll Sainz in der kommenden Saison in den roten Formel-1-Wagen steigen. Der Spanier beeindruckte im McLaren in der Vorsaison mit einem starken sechsten Platz in der Fahrerwertung und soll ab 2021 neben dem Monegassen Charles Leclerc für Ferrari fahren. Nach RTL-Informationen will Ferrari den Deal noch in dieser Woche bekanntgeben.