Bericht: Champions-League-Finale soll erst 2023 in München stattfinden

Es ist das Ziel, auf das viele Spieler des aktuellen Bayern-Kaders in ihrer Karriere hinarbeiten: das Finale der Champions League nach der Saison 2021/22, das nach München vergeben wurde. "Ich glaube, in den nächsten Jahren ist ein ganz großes Ziel für uns, dass wir wieder ein "Finale dahoam" haben können", sagte etwa Kapitän Manuel Neuer bei seiner Vertragsverlängerung im vergangenen Monat. Das Ziel: ein großer Abschluss für die eigene Karriere - und eine Revanche für das verlorene Endspiel in der FCB-Arena zehn Jahre zuvor.

Corona-Krise hat den Fußball-Terminplan durcheinandergewirbelt

Warum die Verlegung? Schuld ist die Corona-Krise, die den Fußball-Spielplan nicht nur in diesem Sommer gehörig durcheinanderwirbelt, sondern auf Jahre Auswirkungen hat. Das Endspiel der Königsklasse sollte in diesem Jahr eigentlich in Istanbul ausgetragen werden, wegen der Pandemie mussten diese Planungen jedoch über den Haufen geworfen werden. Nach aktuellem Stand soll die Champions League nun im August in einer Art Finalturnier zu Ende gespielt werden, als Topfavorit für die Ausrichtung gilt Lissabon.