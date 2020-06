Bericht: Champions-League-Finale findet am 22. oder 23. August im Estadio da Luz statt

Die Champions League war mitten im Achtelfinale unterbrochen worden. Jetzt sollen alle noch ausstehenden Partien Mitte und Ende August in einer Region ausgetragen werden. Das Finale in der Königsklasse hätte eigentlich am 30. Mai in Istanbul stattfinden sollen. Laut Medienberichten wird UEFA das Endspiel wegen der Corona-Pandemie allerdings an eine andere Stadt vergeben. Die Entscheidung über den Ausrichter des Turniers trifft das UEFA-Exekutivkomitee offiziell bei seiner Sitzung am 17. und 18. Juni. Die Stadt Frankfurt hatte auch Interesse an der Ausrichtung der Champions-League-Finalrunde angemeldet. Laut Bild soll sich die UEFA intern jedoch bereits auf Lissabon als Austragungsort festgelegt haben. 2014 fand das letzte Königsklassen-Endspiel in Lissabon statt. Real Madrid besiegte den Stadtrivalen Atlético nach Verlängerung mit 4:1.