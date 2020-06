Bericht: Choupo-Moting ohne Zukunft bei Paris Saint-Germain - Rückkehr in die Bundesliga?

PSG steht im Champions-League-Finalturnier

Durch den Sieg gegen Borussia Dortmund kurz vor der Corona-Pause steht PSG allerdings im Viertelfinale der Champions League und nimmt am Finalturnier teil, das wohl in Lissabon gespielt wird . Choupo-Moting machte sich wohl Hoffnung, für dieses Turnier im Juli noch einmal einen Vertrag zu bekommen - ähnlich wie PSG-Kapitän Thiago Silva, der danach den Verein wohl ebenfalls verlassen wird.

Ob und wo der 31-jährige Choupo-Moting seine Karriere fortsetzen wird, ist offen. Bevor er zu PSG ging, spielte er in der Premier League für Stoke City und in der Bundesliga für Schalke 04, Mainz 05, den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV. Eine Rückkehr in die Bundesliga scheint derzeit wieder eine Option zu sein. Zuletzt wurde einmal sachte über eine Rückkehr zum HSV spekuliert, sollte dieser den Aufstieg in die Bundesliga schaffen.