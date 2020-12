Bericht: Christian Gross neben Alexander Zorniger heißester Trainer-Kandidat beim FC Schalke

Der Name Christian Gross geistert seit Montag durch die Gazetten , wenn es um einen neuen Trainer des FC Schalke 04 geht. Der Kicker und die Funke Mediengruppe hatten den Schweizer als einen von vier Kandidaten von S04-Sportvorstand Jochen Schneider genannt. Wie die Welt nun am Montagnachmittag berichtet, soll der ehemalige Coach des FC Basel neben Alexander Zorniger sogar heißester Anwärter auf den Posten sein.

Der Krisenklub hatte sich am Freitag von Trainer Manuel Baum getrennt. Rückkehrer Stevens, auf Schalke anlässlich des 10-jährigen Klubbestehens 2004 von den Fans zum "Jahrhunderttrainer" gewählt, sollte eigentlich nur am Samstag und im DFB-Pokal am Dienstag gegen Ulm auf der Bank sitzen. "Wir haben diese zwei Spiele vereinbart, dabei wird es bleiben, davon gehe ich aus", sagte Schneider. Stevens äußerte sich im Sky-Interview: "Lasst euch schön überraschen. Ich denke, dass zwei Spiele dann reichen."