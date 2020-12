Berichte: Christian Gross übernimmt Schalke 04 – Schweizer soll Stevens-Nachfolger werden

Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einem neuen Trainer offenbar schon vor dem Weihnachtsfest fündig geworden: Christian Gross soll S04 aus der Krise führen. Wie die Bild und die Ruhr Nachrichten übereinstimmend berichten, habe Sportvorstand Jochen Schneider den Schweizer dem Aufsichtsrat in einer Telefonschalte als neuen Übungsleiter vorgeschlagen. Das Kontrollgremium habe zugestimmt. Wann S04, das in der Bundesliga saisonübergreifend seit 29 Spielen ohne Sieg ist und am Tabellenende steht, seinen neuen Trainer bestätigt, wurde zunächst nicht bekannt. Anzeige

Gross hatte sich in den vergangenen Tagen als Topfavorit für die Nachfolge von Interimstrainer Huub Stevens herauskristallisiert. Der 66-Jährige setzte sich in der Endauswahl letztlich offenbar insbesondere gegen Alexander Zorniger durch, der wie Gross in der Vergangenheit den VfB Stuttgart trainierte. Aus dieser Zeit kennt Schneider den erfahrenen Mann, der von 2009 bis 2010 bei den Schwaben tätig war, zuvor unter anderem Grasshopper Zürich (1993-97), Tottenham Hotspur (1997-98) und den FC Basel (1999-2009) trainierte.

Seine letzte Station in Fußball-Europa war 2011/12 Young Boys Bern, anschließend arbeitete Gross im Arabischen Raum: Insgesamt drei Mal übernahm er unter anderem den saudi-arabischen Klub Al-Ahli, zuletzt von Oktober 2019 bis Februar 2020.

Gross soll Vertrag bis zum Saisonende erhalten