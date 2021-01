Bericht: Christian Gross lässt Spieler über Aufstellung des FC Schalke entscheiden

Mehr Mitbestimmung, mehr Eigenverantwortung, mehr Leidenschaft: So will Trainer Christian Gross wohl die Wende beim FC Schalke 04 schaffen. Ein zentraler Punkt dabei scheint laut SportBild zu sein, dass die Führungsspieler um Mark Uth und dem Rückkehrer Sead Kolasinac über die Ausrichtung der Mannschaft mitentscheiden dürfen.

Wie das Blatt berichtet, habe der Schweizer Trainer seine Führungsspieler etwa gefragt, wer in der Sturmspitze auflaufen soll. Die einhellige Meinung wäre gewesen, dass Matthew Hoppe der richtige Kandidat sei. Dieser hat es das in ihn gesetzte Vertrauen bisher zurückgezahlt. In den vergangenen beiden Partien schoss er ingesamt vier Tore. Nun hat er aber große Konkurrenz bekommen: Seit Dienstagabend ist Klass-Jan Huntelaar zurück in Gelsenkirchen und könnte bereits gegen den 1. FC Köln eine Option für Gross sein.