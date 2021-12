Bericht: Corentin Tolisso will Transfer zu Real Madrid - FC Bayern droht ablösefreier Wechsel 

Corentin Tolisso ist beim FC Bayern München nie wirklich zu 100 Prozent angekommen. Auch wegen zahlreicher Verletzungen kam der Weltmeister von 2018 beim FCB in viereinhalb Jahren auf nur 109 Pflichtspieleinsätze. Einen Stammplatz hatte er nie wirklich inne - und den wird der 27-Jährige beim Herbstmeister wohl auch nicht mehr erreichen. Nach Informationen des spanischen Radiosenders Cadena Ser aus dem Umfeld des Spielers will Tolisso seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Bayern nicht verlängern. Sein Wunschverein soll bereits feststehen.

