Bericht: Danny da Costa vor Wechsel zu Mainz 05 – Frankfurt-Profi beim Medizincheck

Der 1. FSV Mainz 05 holt einen weiteren Spieler von Eintracht Frankfurt : Danny da Costa steht offenbar unmittelbar vor einem Transfer zu den abstiegsbedrohten Rheinhessen. Das berichten der Kicker und die Mainzer Allgemeine Zeitung übereinstimmend. Demnach absolviert der 27 Jahre alte Profi am Freitag seinen Medizincheck beim Abstiegskandidaten.

Da Costa soll zunächst auf Leihbasis zu den 05ern wechseln. Vor wenigen Tagen war bereits sein Frankfurter Teamkollege Dominik Kohr an die Mainzer verliehen worden. Da Costa hatte unter SGE-Trainer Adi Hütter in den vergangenen Monaten keine Rolle mehr gespielt, der Rechtsverteidiger kam in dieser Saison lediglich sechs Mal zum Einsatz.