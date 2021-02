Bericht: David Alaba will Abschied vom FC Bayern bekannt geben - Transfer-Ziel noch offen

David Alaba und der FC Bayern München gehen am Saisonende wohl getrennte Wege. Wie die Bild berichtet, will der Defensiv-Akteur des deutschen Rekordmeisters seinen Abschied bereits am Dienstag bekannt geben. Demnach wolle der Österreicher mit der frühzeitigen Kommunikation seiner Entscheidung Klarheit schaffen und den Kopf für die entscheidende Saisonphase bei den Bayern freibekommen. Der Vertrag Alabas beim Sieger der Klub-WM läuft am Saisonende aus, über eine Verlängerung konnte sich beide Parteien nicht einigen.

Wohin es für den Defensiv-Allrounder geht, ist derweil noch unklar. Lange Zeit galt der spanische Top-Klub Real Madrid als wahrscheinlichstes Ziel von Alaba. Der spanische Rekordmeister wolle seine Bemühungen intensivieren und den Transfer für den Sommer so schnell wie möglich perfekt machen, berichtete die Marca Anfang des Jahres. Zuletzt hatte sich aber offenbar auch der FC Chelsea als Kandidat in Stellung gebracht .

Da der Vertrag Alabas am Saisonende ausläuft, ist der Verteidiger ablösefrei zu haben. Kostengünstig wird der langjährige Bayern-Star allerdings keinesfalls - denn schon in München hatten seine üppigen Gehaltsvorstellungen für Ärger und letztlich sogar gescheiterte Verhandlungen gesorgt. Alaba-Berater Pinhas Zahavi soll auch beim FC Chelsea heftige Preise aufgerufen haben: Der Telegraph berichtete von einer Summe in Höhe von 23 Millionen Euro pro Jahr. Chelsea sei nicht bereit, dieses Salär zu zahlen, weshalb der Poker scheitern könnte. Laut Informationen der Bild sind jedoch auch der FC Liverpool und Manchester City an einem Transfer interessiert. An möglichen Optionen mangelt es Alaba wohl nicht.