Bericht: Alaba vor Transfer zu Real Madrid – Vertrag soll am Freitag unterschrieben werden

Der Transfer von David Alaba zu Real Madrid nimmt konkrete Formen an. Wie Sky berichtet, soll der Österreicher seinen neuen Vertrag bei den Königlichen noch am Freitag unterzeichnen. Demnach erhalte der langjährige Leistungsträger des FC Bayern München einen über fünf Jahre gültigen Kontrakt und ein Netto-Jahresgehalt von über 12 Millionen Euro. Laut der spanischen Marca befindet sich der Verteidiger bereits seit Dienstag in der spanischen Hauptstadt. Da sein Vertrag in München mit Ende der Saison ausläuft, müssen die Madrilenen keine Ablöse an den deutschen Rekordmeister zahlen.

