Bericht: Nach gescheiterten Verhandlungen mit FC Bayern – David Alaba wurde Real Madrid angeboten

David Alaba und der FC Bayern München: Diese Beziehung steht wohl vor dem Aus. Am Sonntag hatte FCB-Präsident Herbert Hainer vorerst einen Schlussstrich unter die Verhandlungen über eine Verlängerung des Vertrags des Abwehr-Chefs gezogen - Alaba, dessen Bayern-Kontrakt am Saisonende ausläuft, und seine Berater haben sich offenbar kräftig verpokert. Laut eines Berichts der spanischen Zeitung Marca könnte es allerdings einer Alternative für den österreichischen Nationalspieler geben. So soll Alaba, wie auch die Zeitung Diario AS schreibt, in den vergangenen Tagen bei Real Madrid angeboten worden sein.

