Bericht: Alaba-Wechsel zu Real Madrid nimmt Formen an – Bayern-Star bekommt wohl Wunschgehalt

Nach über zehn Jahren als Profi beim FC Bayern München bahnt sich für David Alaba im kommenden Sommer ein Abschied an. Der Vertrag des 28 Jahre alten Abwehrchefs des Triplesiegers läuft Ende Juni aus. Alaba wäre damit ablösefrei zu haben. Nach den gescheiterten Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung scheint ein Wechsel unabdingbar. Nach Informationen des Portals The Athletic soll sich Real Madrid in der Pole Position für einen Transfer befinden. Der spanische Meister um Startrainer Zinedine Zidane und DFB-Profi Toni Kroos soll demnach bereit sein, die Gehaltsforderungen Alabas zu erfüllen.

Bereits am Dienstag hatte die spanische Sportzeitung Marca vermeldet, dass der Alaba-Transfer zu Real "im Ofen" sei. Nun berichtet The Athletic, dass die Königlichen das Rennen um den Österreicher anführen. So soll Alaba-Seite bereits mit Topvereinen in ganz Europa Gespräche geführt haben. Doch Real Madrid hat mit der Bereitschaft, mehr als der FC Bayern für den Verteidiger zahlen zu wollen, die Trümpfe wohl in der Hand. Manchester United, das mit einem Alaba-Deal zuletzt ebenfalls in Verbindung gebracht wurde, soll dem Bericht zufolge dagegen aufgrund der finanziellen Auswirkungen eines Wechsels kein Interesse an dem 28-Jährigen haben.