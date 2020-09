Bericht: Davy Klaassen will Werder Bremen verlassen - Verhandlungen mit Ajax Amsterdam

Dem SV Werder Bremen droht der Abgang eines Stammspielers! Wie der Kicker berichtet, will Davy Klaassen den Verein noch in dieser Transferperiode verlassen. Laut des Berichts soll sich der SVW sogar schon in konkreten Verhandlungen mit Ajax Amsterdam befinden, die ihren Ex-Kapitän zurückholen wollen.