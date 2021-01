Bericht: Demarai Gray unmittelbar vor Transfer zu Bayer Leverkusen – Linksaußen soll aus Leicester kommen

Auf der Suche nach einer neuen Offensiv-Kraft ist Bayer Leverkusen offenbar in der englischen Premier League fündig geworden. Die Werkself soll sich laut Informationen von Sky bereits mit Flügelstürmer Demarai Gray von Leicester City auf einen Vertrag geeinigt haben, auch eine Einigung mit dem Klub soll es bereits geben. Noch vor dem kommenden Montag soll der Deal demnach über die Bühne gehen. Der 24-Jährige wechselt wohl für eine Ablösesumme von rund fünf Millionen Euro an den Rhein - ein Schnäppchen.

Bei Leicester City wäre sein Kontrakt nach der aktuellen Saison ausgelaufen. In Leverkusen erwartet den jungen Stürmer jede Menge Konkurrenz auf seiner Position: Moussa Diaby, Leon Bailey, Paulinho, Karim Bellarabi und potenziell auch Nadiem Amiri reihen sich derzeit in die Liste der Außenstürmer bei der Werkself ein.

In Leicester spielte der Engländer zuletzt keine große Rolle. Gray kam in der laufenden Spielzeit gerade einmal auf 18 Premier-League-Minuten gegen Crystal Palace (1:1), spielte vorwiegend für die zweite Mannschaft der "Foxes". Der Engländer wurde in der gleichen Jugend wie BVB-Youngster Jude Bellingham ausgebildet, schaffte bei Birmingham City den Sprung in die U-Nationalmannschaften Englands. Im Januar 2016 wechselte er dann für eine Ablöse von 5,1 Millionen Euro zu Leicester City, wo er lange Zeit Stammkraft war (insgesamt 169 Einsätze und 13 Tore) und sogar zum erweiterten Kader der englischen Nationalmannschaft gehörte.