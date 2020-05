Bericht: Deniz Aytekin pfeift Revierderby zwischen BVB und Schalke - trotz 450 Kilometer Anfahrt

Der DFB und die DFL hatten extra die Regularien verändert - und dennoch setzen die Verantwortliche die Schiedsrichter so an, wie vor der Corona-Pause. Laut Bild wird Schiedsrichter Deniz Aytekin das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 leiten - und muss dafür aus Oberaspach ins Ruhrgebiet reisen.

Dabei setzte der DFB vorerst seine Regel, wonach Referees nicht Spiele in ihren Landesverbänden pfeifen dürfen, außer Kraft - damit ihnen lange Anreisen erspart bleiben. Nicht leiten dürfen sie aber weiterhin Spiele in ihrem Wohnort.

Aytekin leitete auch Gladbach gegen Köln

Dennoch setzt der DFB im Revierderby, das in der Konferenz live bei Sky Sport News HD für alle frei empfangbar zu sehen sein wird, einen seiner besten Schiedsrichter ein. Aytekin wird dafür bereits am Freitag laut Bild mit einem Leihwagen nach Dortmund reisen. Auf der Fahrt soll er beim Zweitligisten Jahn Regensburg auf das Coronavirus getestet werden, schläft anschließend in einem anderen Hotel als seine Assistenten.

Brych pfeifft im eigenen Fußball-Kreis

Eine deutlich kürzere Anreise zu seinem Einsatz haben wird Felix Brych. Er leitet laut Bild die Partie des FC Augsburg, bei der Heiko Herrlich dann erstmals an der Seitenlinie stehen wird, gegen den VfL Wolfsburg. Er wohnt in München. Die Schiedsrichter-Ansetzungen selbst will der DFB erst am Spieltag bekannt geben - auch um mögliche Corona-Infektionen kommunizieren zu können. Denn alle Schiedsrichter werden einen Tag vor den Spielen noch einmal getestet.