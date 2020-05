Bericht: DFB prüft neutrale Spielorte für die Fortführung der Saison in der 3. Liga

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zieht für den Neustart der 3. Liga offenbar auch neutrale Spielorte in Betracht . Nach einem Bericht des Kicker will der Drittliga-Ausschuss bei Präsidium und Vorstand des Verbandes einen entsprechenden Antrag einreichen. Damit will man Szenarien vorbeugen, sollte in bestimmten Stadien aufgrund behördlicher Entscheidungen nicht gespielt werden dürfen. In Sachen-Anhalt dürfen der Hallesche FC und der 1. FC Magdeburg allerdings bis zum 27. Mai nicht spielen.

In der 3. Liga soll der Re-Start ebenfalls bald erfolgen. Wie die ARD-"Sportschau" am Samstag berichtet, sollen sich die zuständigen Gremien auf einen Neustart am 26. Mai geeinigt haben. Demnach soll es bereits eine "Anpassung des Rahmenterminkalenders" geben, heißt es in dem Schreiben. Am Montag soll das DFB-Präsidium final darüber entscheiden. Abhängig sei der Plan "selbstverständlich (...) von der Freigabe durch die politischen Verantwortungsträger". Erwin Bugar, DFB-Vizepräsident und Präsident des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes, hatte einen Wiederbeginn in der 3. Liga am Freitagabend im MDR bereits bekräftigt.