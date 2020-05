Bericht: DFB-Pokalfinale soll am 4. Juli stattfinden - Auch 3. Liga und Frauen-Bundesliga vor Neustart

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) steht vor richtungsweisenden Termin-Entscheidungen. Neben der Vorbereitung auf den Außerordentlichen Bundestag am 25. Mai sollen bei der Sitzung am Montagnachmittag (15.30 Uhr) auch aktuelle Beschlüsse zu mehreren Wettbewerben gefasst werden. Der DFB-Pokal , die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga sind dabei im Fokus. Alle Entscheidungen fallen dabei aber unter dem Vorbehalt, dass die Politik diese letztlich genehmigt und den Spielbetrieb ermöglicht. Der Stand der Dinge im Überblick:

Wie der Kicker berichtete, plant der DFB das Endspiel für den 4. Juli, die Halbfinals sollen am 9. und 10. Juni ausgetragen werden. Der genannte Endspiel-Termin läge allerdings nach dem Ende einiger Verträge, die bis zum 30. Juni gelten. Neben Titelverteidiger FC Bayern sind noch Eintracht Frankfurt, Regionalligist 1. FC Saarbrücken sowie Bayer Leverkusen vertreten.

3. Liga: Am 26. Mai soll im Unterbau der Bundesligen wieder der Ball rollen. Darüber hat der DFB die Vereine bereits informiert, am Montag soll es formal beschlossen werden. Zwischen 10. und 14. Mai finden zwei Corona-Testreihen statt, spätestens am 15. Mai soll ins Mannschaftstraining eingestiegen werden, wenn die Behörden dies genehmigen. Vom 26. Mai an sind noch elf Spieltage zu absolvieren.