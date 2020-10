Bericht: DFB-Präsident Fritz Keller will kein internationales Amt - Ex-Schalke-Finanzvorstand Peter Peters Kandidat?

DFB-Präsident Fritz Keller strebt Informationen der Bild zufolge kein internationales Amt an. Wie das Blatt am Donnerstagabend berichtet, will der 63-jährige Keller bei der Präsidiumssitzung des Deutschen Fußball-Bundes an diesem Freitag in Frankfurt seinen Verzicht auf eine Kandidatur mitteilen. In der Exekutive der Europäischen Fußball-Union ist der DFB bereits seit März durch Vizepräsident Rainer Koch vertreten, der beim UEFA-Kongress im März 2021 dafür auch weiter bereitstehe.

Als Kandidat für das Council des Weltverbandes FIFA will der DFB dem Bericht zufolge DFB-Vizepräsident Peter Peters vorschlagen. Über ihre Vertreter in dem Führungsgremium entscheidet die UEFA ebenfalls im März. Der frühere Schalker Finanzvorstand ist auch Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga. Im FIFA-Council gibt es nach dem Rücktritt des früheren DFB-Präsidenten Reinhard Grindel keinen deutschen Vertreter mehr.