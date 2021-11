Bericht: Wolfsburg-Duo Ridle Baku und Maximilian Arnold nach Corona-Alarm im DFB-Team nachnominiert

Der Corona-Fall bei der deutschen Nationalmannschaft sorgt offenbar für weitere Veränderungen im Kader des DFB-Teams. Wie die Bild berichtet, nominiert Bundestrainer Hansi Flick die beiden Bundesliga-Profis Ridle Baku und Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg für das letzte DFB-Heimspiel in der WM-Qualifikation in Wolfsburg gegen Liechtenstein am Donnerstag sowie für die Partie am Sonntag in Eriwan gegen Armenien nach. Anzeige

Das Gesundheitsamt in Wolfsburg hatte nach einem positiven Testergebnis eine Quarantäne für dem wohl betroffenen Niklas Süle sowie vier weitere Profis die als Kontaktpersonen eingestuft wurden, angeordnet. Inwiefern die Austragung der beiden Quali-Spiele gefährdet sein könnte, blieb zunächst offen. Zuletzt war es bei singulären Infektionen nicht mehr zu Spielabsagen gekommen. Die WM-Qualifikation hat die Nationalmannschaft bereits geschafft. Insgesamt hat Flick 28 Spieler in seinem Kader, so dass er momentan noch auf 23 zurückgreifen könnte. Mit Baku und Arnold wären es 25 Spieler.