Bericht: DFB-Training nach positivem Corona-Test abgesagt – Bayern-Profi Süle offenbar betroffen

Die deutschen Nationalspieler trudelten am Montagabend nach und nach in schwarzen Minibussen am Teamhotel ein. Am heutigen Dienstag sollte eigentlich die erste Trainingseinheit auf dem Platz in Wolfsburg stattfinden. Das Training fällt aber aus, wie der Deutsche Fußball Bund am Dienstagmorgen bekanntgab. Die Bild berichtet von einem Corona-Fall innerhalb der Mannschaft. Dem Bericht zufolge soll sich ein Spieler des FC Bayern mit dem Virus infiziert haben. Der DFB machte dazu keine genauen Angaben.

