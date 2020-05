DFL bestätigt: Bundesliga-Start am 15. Mai - Fortsetzung wohl mit 26. Spieltag

Die Bundesliga kommt am 15. Mai zurück! Das bestätigte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Mittwochabend. Zuvor soll die DFL an alle 36 Profi-Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga ein Rundschreiben geschickt haben, in dem genau dieser Plan vorgestellt wurde. "Nach Abwägung aller Argumente hat das DFL-Präsidium am heutigen Tage im Umlaufverfahren beschlossen, den Spielbetrieb der Bundesliga und 2. Bundesliga ab dem 15. Mai 2020 wiederaufzunehmen", hieß es in dem Schreiben, das dem Kicker vorliegt. Zuerst hatte die Bild über den Starttermin berichtet. Am Mittwochnachmittag hatte die Politik grünes Licht für eine Fortführung der Saison gegeben, ließ aber einen genauen Starttermin für die Liga offen.