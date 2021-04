Bericht: DFL löst Risikovorsorge auf und schüttet 30 Millionen Euro zusätzlich aus

Die Deutsche Fußball Liga will einem Bericht des Kicker zufolge die sogenannte „Risikovorsorge“ von 30 Millionen Euro auflösen. Das wegen unkalkulierbarer Kosten als Folge der Pandemie zurückgehaltene Geld soll an die 36 Klubs der Fußball-Bundesligen ausgeschüttet werden, berichtete der Kicker am Freitag. Die DFL wollte dazu keine Stellungnahme abgeben.

