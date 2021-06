Bericht: DFL will Hertha-Boss Carsten Schmidt als Seifert-Nachfolger - Bald finale Gespräche? 

Dem Bericht zufolge will die DFL bis spätestens Mitte August Klarheit über die Seifert-Nachfolge haben. Der DFL-Aufsichtsrat um Peter Peters, aktuell auch DFB-Interimspräsident, führe demnach im Moment Gespräche - auch mit Schmidt. Als Problem könnte sich allerdings der Hertha-Vertrag des Vorsitzenden der Geschäftsführung beim Big City Klub herausstellen. Der 53-Jährige, der vor dem Hertha-Engagement von 2015 bis 2019 Chef des Pay-TV-Anbieters Sky Deutschland war, besitzt bei der Hertha noch einen Vertrag bis 2023. Erst am 1. Dezember 2020 trat Schmidt seinen Job an - dennoch sollen laut Bild die Gespräche mit dem Berliner Manager in die entscheidende Phase gehen.